السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يناقش إطلاق برنامج السياحة الريفية بالمنطقة



بريدة 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واس

ناقش صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم إطلاق برنامج السياحة الريفية بالمنطقة، وذلك خلال ترؤسه اجتماعاً بمكتبه بالإمارة اليوم، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان، والمشرف على فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم المهندس سلمان الصوينع، ومدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم المهندس عبدالعزيز الرجيعي، وعدد من المسؤولين المعنيين بالمنطقة.

وأكد سموه أهمية برنامج السياحة الريفية كون المنطقة تضم كنزاً من المواقع الزارعية، ولما للمزارع من أهمية لدعم قطاع السياحة، ووجود المقومات التي سيكون لها دور كبير في تفعيل السياحة الريفية، مشيراً إلى أن برنامج السياحة الريفية الذي ستشرف عليه إمارة المنطقة سيسهم في تعزيز السياحة الداخلية.

ووجه الجهات الحكومية بالمنطقة بتسخير الخدمات اللوجستية كافةلدعم أصحاب المزارع والنزل الريفية وتطوير السياحة البيئية الزراعية بمنطقة القصيم، منوهاً بدعم معالي وزير السياحة لبرنامج السياحة الريفية ليكون ضمن البرامج السياحية المقدمة في مناطق المملكة.

واستعرض الاجتماع أهم العوامل التي تسهم في تنشيط قطاع السياحة الريفية بالمنطقة، وتسهم في تنوع البرامج التي تقدمها السياحة الريفية على مستوى السياحة التراثية والثقافية والطبيعية والزراعية.

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14:43ت م

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