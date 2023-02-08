شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الهلال يتمنى تأهل الأهلي إلى نهائي كأس العالم للأندية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أبدى سعود عبد الحميد ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، أن فريقه شخصية الكبار ولعب على التفاصيل الصغيرة أمام فلامنجو البرازيلي، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وكان الهلال تأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية، بعد الفوز أمام فلامنجو البرازيلي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في نصف نهائي البطولة.

وقاد سالم الدوسري الهلال للفوز على بطل أمريكا اللاتينية، بتسجيله هدفين وصناعة الثالث لفييتو، ليتأهل الزعيم لنهائي مونديال الأندية للمرة الأولى في تاريخه، وينتظر الفائز من مواجهة ريال مدريد والأهلي المصري لمواجهته.

وقال سعود عبد الحميد، في تصريحات تلفزيونية عقب مباراة نصف النهائي: "الحمد لله على الفوز، وكنا نستحقه أمام فلامنجو البرازيلي والتأهل لنهائي مونديال الأندية".

وأضاف: "بمثل هذه المباريات تظهر شخصية الكبار، وتلعب على تفاصيل صغيرة، واستطعنا الفوز في تلك المباراة".

وعن المنافس في النهائي سواء ريال مدريد أو الأهلي المصري، قال لاعب الهلال: "نتمنى الفوز دائما للعرب، ومن نواجهه في النهائي سوف نهزمه بإذن الله".