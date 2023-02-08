السعودية اليوم / سمو محافظ الطائف يستقبل مدير الدفاع المدني بالمحافظة المعين حديثا



الطائف 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف اليوم بمكتبه في مقر المحافظة مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالمحافظة العميد ياسر بن ماجد الشريف.

واستمع سموه إلى شرح عن أعمال ومنجزات الدفاع المدني، والمتابعة الميدانية لإجراءات السلامة بالمحافظة.

ونوه العميد الشريف بدعم سمو محافظ الطائف المستمر لأعمال ومهام الدفاع المدني بالمحافظة.

// انتهى //

15:35ت م

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