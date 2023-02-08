السعودية اليوم / الأمين العام يؤكد تضامن منظمة التعاون الإسلامي ودولها الأعضاء مع تركيا في كارثة الزلزال



جدة 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واس

قدم معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه اليوم ، تعازيه الحارة، باسم الأمانة والدول الأعضاء، لشعب وحكومة تركيا , معربا عن تعاطفه مع ضحايا هذه الكارثة المؤلمة ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين والنجدة السريعة للعالقين تحت أنقاض البنايات المتضررة من شدة قوة وعنف الزلزال.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع معالي وزير خارجية جمهورية تركيا مولود شاويش اوغلو ، وذلك على إثر الزلزال المدمر الذي خلف وراءه حصيلة ثقيلة من القتلى والجرحى ودمارا كبيرا في البنايات السكنية والمرافق العامة والبنية التحتية الرئيسية.

‎ واطلع وزير الخارجية التركي على إجراءات الأمانة العامة للمنظمة تجاه هذه الكارثة , حيث وجهت نداء عاجلا للدول الأعضاء والمؤسسات الإنسانية التابعة للمنظمة وكذلك للشركاء الدوليين، بغية حثهم على التحرك بسرعة وتقديم الدعم الإنساني اللازم لضحايا الزلزال المدمر.

وطلب معالي الأمين العام للمنظمة من صندوق التضامن الإسلامي القيام بما يلزم من أجل إغاثة المنكوبين جراء هذه الكارثة ، مشيدا بجهود السلطات التركية وفرق الإنقاذ التي تحركت بسرعة وفاعلية لمواجهة التداعيات الكارثية للزلزال، وتوفير سبل الدعم للمتضررين وإنقاذ المصابين العالقين تحت البنايات المهدمة ، وكذلك الدول الأعضاء التي تحركت في الوقت المناسب وقدمت الدعم الإنساني وتساهم في عمليات إنقاذ الضحايا.

وأعرب الوزير التركي عن شكره للمنظمة وما أبدته من تضامن مع الشعب التركي، كما شكر كافة الدول والجهات التي قدمت ولا تزال تقدم الدعم المعنوي والمادي.

كما أطلع وزير الخارجية , الأمين العام للمنظمة , على الجهود التي بذلتها الحكومة التركية للتعامل مع هذه الكارثة.

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15:15ت م

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