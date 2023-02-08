السعودية اليوم / استمرار إغلاق ميناء العريش البحري لليوم الثالث بسبب الأحوال الجوية



القاهرة 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واس

واصلت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم إغلاق ميناء العريش البحري؛ بسبب الأحوال الجوية غير المستقرة التي تسود محافظة شمال سيناء، وذلك لليوم الثالث على التوالي.

وأفاد مصدر مسؤول بميناء العريش البحري في تصريحٍ له، بأن قرار استمرار الإغلاق جاء نتيجة سرعة الرياح وارتفاع أمواج البحر، مشيرًا إلى أنه سيفتح الميناء أمام حركة الملاحة عقب استقرار الأحوال وتحسن الظروف الجوية.

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14:40ت م

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