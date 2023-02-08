السعودية اليوم / سمو أمير الشرقية يرأس اجتماع لجنة السلامة المرورية بالمنطقة



الدمام 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، رئيس لجنة السلامة المرورية بالمنطقة، بديوان الإمارة اليوم , اجتماع اللجنة الدوري، بحضور أعضاء اللجنة من ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة بالسلامة المرورية، وأرامكو

وأشاد سموه بما قدمه أعضاء اللجنة من جهود في تنفيذ مشاريع الاستراتيجية الأولى للسلامة المرورية بالمنطقة الشرقية خلال العشرة أعوام الماضية، مبيناً أن المنطقة قد حافظت في السنوات الأخيرة على ريادتها لمناطق المملكة بمعدلات وفيات الحوادث المرورية لكل 100 ألف نسمة، مثمناً الدور الذي تقوم به اللجنة والخطط الاستراتيجية الفعالة التي نفذتها خلال الأعوام الماضية للحفاظ على الأرواح وأدت الى انخفاض نسبة الحوادث الجسيمة والوفيات ولله الحمد ،وجعلت المنطقة الشرقية الأقل في معدلات وفيات الحوادث المرورية بالمملكة لعام 2022م .

وقال : إن لجنة السلامة المرورية بالمنطقة حققت نجاحات كبيرة وأسهمت في حفظ الأرواح والممتلكات، وهو الأمر الذي جعلها تعمم على جميع مناطق المملكة من خلال تكامل الجهات وتعاون الجميع لخدمة الوطن والمواطن وكل من يقيم على ثرى بلادنا الغالية، مؤكداً أن دور اللجنة مهم في التوعية وغرس مفاهيم السلامة المرورية في النشء بالتعاون مع الجهات التعليمية.

بدوره استعرض أمين عام اللجنة عبدالله الراجحي الإنجازات التي حققتها اللجنة خلال العشرة سنوات الماضية، والتي أسهمت في خفض الحوادث الجسيمة بنسبة 60%، مما أدى بتوفيق الله إلى انخفاض عدد المتوفين والمصابين جراء هذه الحوادث بنسبة 60% و 63% على التوالي وذلك مقارنة ببداية أعمال اللجنة عام 2012م، والتي حققت فيها المنطقة معدل انخفاض سنوي بنسبة 6% وهو من أعلى النتائج التي حققتها منظومة سلامة مرورية مقارنة بأفضل الممارسات العالمية.

واستعرض مؤشرات أداء السلامة المرورية لعام 2022 م ضمن رؤية المملكة 2030، ومقارنتها بالأرقام الفعلية التي حققتها المنطقة الشرقية خلال نفس العام، حيث شهدت المنطقة تجاوز للمستهدف الوطني لمعدل الوفيات والإصابات البليغة لعام 2022م بنسبة 34% و42% على التوالي لكل 100 ألف نسمة مقتربة من أهداف رؤية المملكة في هذا المجال، وبذلك تكون المنطقة الشرقية الأقل في معدل وفيات الحوادث المرورية على مستوى المملكة، مبيناً أن هذا الانجاز تحقق بفضل من الله ثم بناء منظومة سلامة مرورية متكاملة تحت مظلة إمارة المنطقة، مضيفاً إلى أن إحصائيات الحوادث الجسيمة لعام 2022م أظهرت انخفاضا بنسبة 19%، والذي نتج عنه انخفاض في عدد المتوفين بنسبة 33% والإصابات البليغة بنسبة 17%.

وتطرق إلى جهود اللجنة في المحافظات المرتفعة خلال عام 2022م، حيث عقدت الأمانة العامة للجنة عدة اجتماعات مع اللجان الفرعية بالمحافظات لمناقشة الأسباب والحلول للحد من الارتفاعات في الحوادث الجسيمة، وقد تم إعداد تقارير تفصيلية وتزويدها للجهات المختصة ليتم متابعتها ضمن جدول أعمال اللجان الفرعية.

وأشار إلى أنه كانت الحوادث الجسيمة في عام 2022م قد ارتفعت بنسبة 14% مقارنة بعام 2021م، إذ ارتفع عدد المتوفين والمصابين بنسبة 1% و20% على التوالي، وكان أحد الأسباب الرئيسية لهذا الارتفاع عودة الحركة المرورية لمعدلاتها الطبيعية بسبب العودة الحضورية الكاملة للمدارس والأعمال مع بداية عام 2022م.

كما استعرض الاجتماع أعلى الطرق الخارجية بالمنطقة التي شهدت زيادة في الحوادث الجسيمة خلال عام 2022م وكان من أهم أسبابها الانشغال عن القيادة وعدم ترك مسافة كافية والنوم وخلل في الإطارات، وقد قامت القوات الخاصة لأمن الطرق بتكثيف الضبط على طول طريق الرياض من خلال تركيب وتشغيل كاميرات تلفزيونية لرصد الحركة المرورية بشكل كامل.

ونوه الاجتماع إلى أن حوادث الدهس قد شكلت نسبة 20% من إجمالي أعداد الوفيات بالمنطقة، وللحد منها تم تشكيل لجنة فنية برئاسة معالي أمين المنطقة الشرقية لدراسة ومتابعة تنفيذ الحلول الفعالة في المجالات الضبطية والهندسية والتوعوية في مدن ومحافظات المنطقة، وقد اقرت اللجنة عدد من التوصيات والحلول التي أثمرت في انخفاض حوادث الدهس في النصف الثاني من عام 2022م في مدينة الدمام بنسبة 44% وفي محافظة الخبر بنسبة 36% مقارنة بالنصف الأول من نفس العام.

كما تطرق الاجتماع إلى مستجدات المشروع النموذجي "الطريق الآمن"، حيث استكملت القوات الخاصة لأمن الطرق جميع المتطلبات الضبطية على الطريق، وقامت وزارة النقل والخدمات اللوجستية باستيفاء معظم المتطلبات الهندسية، وقد بدأت اللجنة في قياس أثر تنفيذ هذه المتطلبات حيث اظهرت الاحصائيات على الطريق انخفاض أعداد الحوادث الجسيمة بنسبة 15% وعدد المتوفين بنسبة 75%.

بعد ذلك، تم استعراض مستجدات مشروع استراتيجية السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية حيث يتم حالياً تحديثها وموائمتها مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وذلك بتمويل من أرامكو السعودية عضو اللجنة.

واختتم الاجتماع بإقرار عدد من التوصيات المرفوعة إلى مجلس المنطقة في المجالات الضبطية والهندسية والإسعافية .

// انتهى//

14:39ت م

0099



الدمام 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، رئيس لجنة السلامة المرورية بالمنطقة، بديوان الإمارة اليوم , اجتماع اللجنة الدوري، بحضور أعضاء اللجنة من ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة بالسلامة المرورية، وأرامكو السعودية وسابك وغرفة الشرقية .وأشاد سموه بما قدمه أعضاء اللجنة من جهود في تنفيذ مشاريع الاستراتيجية الأولى للسلامة المرورية بالمنطقة الشرقية خلال العشرة أعوام الماضية، مبيناً أن المنطقة قد حافظت في السنوات الأخيرة على ريادتها لمناطق المملكة بمعدلات وفيات الحوادث المرورية لكل 100 ألف نسمة، مثمناً الدور الذي تقوم به اللجنة والخطط الاستراتيجية الفعالة التي نفذتها خلال الأعوام الماضية للحفاظ على الأرواح وأدت الى انخفاض نسبة الحوادث الجسيمة والوفيات ولله الحمد ،وجعلت المنطقة الشرقية الأقل في معدلات وفيات الحوادث المرورية بالمملكة لعام 2022م .وقال : إن لجنة السلامة المرورية بالمنطقة حققت نجاحات كبيرة وأسهمت في حفظ الأرواح والممتلكات، وهو الأمر الذي جعلها تعمم على جميع مناطق المملكة من خلال تكامل الجهات وتعاون الجميع لخدمة الوطن والمواطن وكل من يقيم على ثرى بلادنا الغالية، مؤكداً أن دور اللجنة مهم في التوعية وغرس مفاهيم السلامة المرورية في النشء بالتعاون مع الجهات التعليمية.بدوره استعرض أمين عام اللجنة عبدالله الراجحي الإنجازات التي حققتها اللجنة خلال العشرة سنوات الماضية، والتي أسهمت في خفض الحوادث الجسيمة بنسبة 60%، مما أدى بتوفيق الله إلى انخفاض عدد المتوفين والمصابين جراء هذه الحوادث بنسبة 60% و 63% على التوالي وذلك مقارنة ببداية أعمال اللجنة عام 2012م، والتي حققت فيها المنطقة معدل انخفاض سنوي بنسبة 6% وهو من أعلى النتائج التي حققتها منظومة سلامة مرورية مقارنة بأفضل الممارسات العالمية.واستعرض مؤشرات أداء السلامة المرورية لعام 2022 م ضمن رؤية المملكة 2030، ومقارنتها بالأرقام الفعلية التي حققتها المنطقة الشرقية خلال نفس العام، حيث شهدت المنطقة تجاوز للمستهدف الوطني لمعدل الوفيات والإصابات البليغة لعام 2022م بنسبة 34% و42% على التوالي لكل 100 ألف نسمة مقتربة من أهداف رؤية المملكة في هذا المجال، وبذلك تكون المنطقة الشرقية الأقل في معدل وفيات الحوادث المرورية على مستوى المملكة، مبيناً أن هذا الانجاز تحقق بفضل من الله ثم بناء منظومة سلامة مرورية متكاملة تحت مظلة إمارة المنطقة، مضيفاً إلى أن إحصائيات الحوادث الجسيمة لعام 2022م أظهرت انخفاضا بنسبة 19%، والذي نتج عنه انخفاض في عدد المتوفين بنسبة 33% والإصابات البليغة بنسبة 17%.وتطرق إلى جهود اللجنة في المحافظات المرتفعة خلال عام 2022م، حيث عقدت الأمانة العامة للجنة عدة اجتماعات مع اللجان الفرعية بالمحافظات لمناقشة الأسباب والحلول للحد من الارتفاعات في الحوادث الجسيمة، وقد تم إعداد تقارير تفصيلية وتزويدها للجهات المختصة ليتم متابعتها ضمن جدول أعمال اللجان الفرعية.وأشار إلى أنه كانت الحوادث الجسيمة في عام 2022م قد ارتفعت بنسبة 14% مقارنة بعام 2021م، إذ ارتفع عدد المتوفين والمصابين بنسبة 1% و20% على التوالي، وكان أحد الأسباب الرئيسية لهذا الارتفاع عودة الحركة المرورية لمعدلاتها الطبيعية بسبب العودة الحضورية الكاملة للمدارس والأعمال مع بداية عام 2022م.كما استعرض الاجتماع أعلى الطرق الخارجية بالمنطقة التي شهدت زيادة في الحوادث الجسيمة خلال عام 2022م وكان من أهم أسبابها الانشغال عن القيادة وعدم ترك مسافة كافية والنوم وخلل في الإطارات، وقد قامت القوات الخاصة لأمن الطرق بتكثيف الضبط على طول طريق الرياض من خلال تركيب وتشغيل كاميرات تلفزيونية لرصد الحركة المرورية بشكل كامل.ونوه الاجتماع إلى أن حوادث الدهس قد شكلت نسبة 20% من إجمالي أعداد الوفيات بالمنطقة، وللحد منها تم تشكيل لجنة فنية برئاسة معالي أمين المنطقة الشرقية لدراسة ومتابعة تنفيذ الحلول الفعالة في المجالات الضبطية والهندسية والتوعوية في مدن ومحافظات المنطقة، وقد اقرت اللجنة عدد من التوصيات والحلول التي أثمرت في انخفاض حوادث الدهس في النصف الثاني من عام 2022م في مدينة الدمام بنسبة 44% وفي محافظة الخبر بنسبة 36% مقارنة بالنصف الأول من نفس العام.كما تطرق الاجتماع إلى مستجدات المشروع النموذجي "الطريق الآمن"، حيث استكملت القوات الخاصة لأمن الطرق جميع المتطلبات الضبطية على الطريق، وقامت وزارة النقل والخدمات اللوجستية باستيفاء معظم المتطلبات الهندسية، وقد بدأت اللجنة في قياس أثر تنفيذ هذه المتطلبات حيث اظهرت الاحصائيات على الطريق انخفاض أعداد الحوادث الجسيمة بنسبة 15% وعدد المتوفين بنسبة 75%.بعد ذلك، تم استعراض مستجدات مشروع استراتيجية السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية حيث يتم حالياً تحديثها وموائمتها مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وذلك بتمويل من أرامكو السعودية عضو اللجنة.واختتم الاجتماع بإقرار عدد من التوصيات المرفوعة إلى مجلس المنطقة في المجالات الضبطية والهندسية والإسعافية .// انتهى//14:39ت م0099

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير الشرقية يرأس اجتماع لجنة السلامة المرورية بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.