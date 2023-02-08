السعودية اليوم / مذكرة تعاون بين صندوق التنمية الزراعية وشركة الجوف للتنمية الزراعية



الرياض 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واس

وقّع صندوق التنمية الزراعية مذكرة تعاون مع شركة الجوف للتنمية الزراعية بهدف تنفيذ مشروع تدريب تطبيقي مشترك لمنسوبي الصندوق للإسهام في تطوير أداء القطاع الزراعي ودعم الاقتصاد الوطني بما يحقق أهدافها في مجال التنمية الزراعية الشاملة.

وتأتي المذكرة التي وقعها مدير الصندوق منير السهلي، والرئيس التنفيذي للشركة مازن باداود , انطلاقاً من مسؤولياتهما المشتركة في تحقيق التنمية الزراعية واستدامة الأمن الغذائي ودعم مجالات التدريب للمشاريع الزراعية.

وتهدف المذكرة إلى تبادل الخبرات الفنية والاقتصادية في المجال الزراعي وفق إمكانياتهما المتاحة والعمل على تطوير وإعداد أبحاث تطبيقية مشتركة تخدم الطرفين حسب الإمكانيات المتاحة وتبادل نتائج الأبحاث الزراعية والدراسات الاقتصادية المتوفرة في حال احتاجها أحد الطرفين, إضافةً إلى التعاون في مجال التدريب العملي والتدريب على رأس العمل بكل الإمكانيات والقدرات المتاحة لرفع المستوى العلمي للموظفين في كافة المجالات الإدارية والفنية والمالية.

// انتهى //

14:31ت م

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