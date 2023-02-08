السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يرأس اجتماعًا لاستعراض تصميم مشروع مركز معلومات وادي الرمة



بريدة 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بالإمارة اليوم ، اجتماع فريق تطوير وادي الرمة ، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان ، وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي ، والمشرف العام على فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس سلمان الصوينع ، ومدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس عبدالعزيز الرجيعي، ورئيس فريق تطوير وادي الرمة الدكتور صالح العامر.

واستعرض الاجتماع التصاميم الخاصة بمركز معلومات وادي الرمة الذي تم تصميمه من قبل فريق تطوير الوادي بإمارة القصيم، والذي سيكون معلماً من المعالم التنموية بالمنطقة ، ويقع داخل حديقة وادي الرمة على مساحة 25 ألف متر مربع ضمن مساحة الحديقة التي تبلغ 147 ألف متر مربع.

وأكد سمو أمير القصيم خلال الاجتماع أن مركز معلومات وادي الرمة سيكون أحد المعالم التنموية بالمنطقة ، وسيتم من خلاله عرض معلومات الوادي الرمة وعرض المنجزات المرتبطة به ، بالإضافة إلى أنه سيكون مزاراً سياحياً لما يحتويه من متحف يعرض تاريخ الوادي ، والآثار المرتبطة بها.

واستمع سموه إلى شرح موجز عن تصاميم مبنى مركز معلومات وادي الرمة وما يتضمنه من مرافق وخدمات مساندة تسهم في تعزيز الجوانب المعرفية والتاريخية للوادي.

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14:22ت م

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