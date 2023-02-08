شكرا لقرائتكم خبر عن نجم السعودية يعلق على مواجهة الأهلي أمام ريال مدريد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام سعيد العويران نجم الكرة السعودية السابق، بالتعليق على مواجهة النادي الأهلي أمام نظيره ريال مدريد، في بطولة كأس العالم للأندية.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره ريال مدريد، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وتحدث العويران في تصريحات تليفزيونية: أتمنى أن نرى الهلال السعودي والأهلي في نهائي كأس العالم للأندية.

وتابع: الأهلي أثبت أنه فريق كبير أمام سياتل الأمريكي وأفضل فريق عربي في مباريات كأس العالم للأندية (نمبر وان) دون مجاملة.

وأضاف: قلبي موجوع من الحال الذي وصله إليه نادي الزمال، أتمنى عودة الفريق إلى مساره الصحيح في أقرب وقت، أنا زملكاوي ولكنفي مباراة ريال مدريد قلبًا وقالبًا مع الأهلي.

وأشار: وارد أن يفوز الأهلي على ريال مدريد، الأحمر يمتلك لاعبين على مستوى عال، أتوقع فوزه بهدفين مقابل لا شيء"، قائلا "إذا فازالأهلي (هزغرط).

واختتم: الهلال قدم مباراة كبيرة أمام فلامينجو البرازيلي، وأتمنى الأهلي يشرفنا أمام ريال مدريد في ظل الغيابات الموجودة في صفوف الفريق الإسباني.