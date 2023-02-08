شكرا لقرائتكم خبر عن نجم فلامنجو يحمل التحكيم الخسارة أمام الهلال في كأس العالم للأندية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قال ديفيد لويز مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي فلامنجو البرازيلي، إنه يشعر بخيبة أمل، بعد الخسارة أمام الهلال السعودي 3-2 في نصف نهائي مونديال الأندية.

وأكد ديفيد في تصريح تلفزيوني لقناة الرياضية: "لأول مرة أنتقد التحكيم، لقد كان الحكم الذي قاد مباراتنا مع الهلال دون المستوى، لا يعقل أن يرفع إنذارا في أول خطأ، لقد كانت قراراته خاطئة".

وأضاف أنه لن يستطيع التعليق على ركلتي جزاء الهلال، وقدمنا مباراة جيدة وضغطنا وبحثنا عن التسجيل من جميع الجهات، لكننا لم نكن محظوظين، حيث أتيحت لنا عدة فرص لإحراز الأهداف".

واختتم: "فريقنا قام بكل شيء وكان حضورنا جيدا، بل نافسنا وتمسكنا بحظوظنا إلى آخر دقيقة من المباراة، لكن في النهاية النتيجة لم تبتسم لنا".

ونجح فريق الهلال في التأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخه، بعد الفوز على فلامنجو البرازيلي، بثلاثية مقابل هدفين.