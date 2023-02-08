شكرا لقرائتكم خبر عن الصحافة البرازيلية تصف حكم مباراة فلامينجو والهلال بالمجنون والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - انتقدت وسائل الإعلام والصحافة البرازيلية حكم مباراة فلامينجو البرازيلي والهلال، فى الدور قبل النهائي من كأس العالم، حيث وصفت حكم المباراة بأنه مجنون، بسبب قراراته التحكيمية التعسفية ضد الفريق البرازيلي، وخاصة قرار طرد جيرسون فى نهاية أحداث الشوط الأول.

وأكدت التقارير أن الحكم كان من الواضح إتجاهه فى منح التفوق للهلال، بسبب قراراته القوية وإشهاره أكثر من بطاقة صفراء للاعبي فلامينجو، على العكس تمامًا فى تدخلات لاعبي الهلال، والذي لم يمنح لاعبيه سوي بطاقتين صفراء فقط.

وحرص مدرب فلامينجو على إنتقاد الأداء التحكيمي فى هذا السياق، ووصفه بأنه المتسبب الأساسي فى هزيمة الفريق، وإنه لم يكن بحجم حدث كبير مثل منافسات كأس العالم للأندية.



الهلال يضمن تحقيق فضية المونديال

وعقب صعود الهلال لنهائي المونديال ضمن الفريق تحقيقه للمركز الثاني للمرة الأولي فى تاريخه، حيث فى حالة خسارة الفريق السعودي للمباراة النهائية سيحصل على 4 مليون دولار والميدلية الفضية، فى حين سيحصل صاحب اللقب والميدلية الذهبية على 5 مليون دولار.



موعد نهائي كأس العالم للأندية

ومن المقرر أن يلاقي الهلال الفائز من مباراة الأهلى وريال مدريد، فى نهائي كأس العالم للأندية، على أن تقام المباراة يوم السبت القادم فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.