شكرا لقرائتكم الربيعة: تدشين جسر جوي لإغاثة متضرري زلزال سوريا وتركيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية د. عبدالله الربيعة أنه سيتم تدشين جسر جوي لإغاثة متضرري زلزال سوريا وتركيا خلال ساعات.

جسر جوي سعودي

وأضاف الربيعة، أن الجسر الجوي السعودي، سيعمل على حمل التبرعات سواء دوائية أو صحية أو غذائية وستقوم فرق الإنقاذ بالسفر إلى مواقع الحدث لإنقاذ المصابين والمتضررين من هذا الزلزال كما سيرافق الجسر طواقم طبية مجهزة لتقديم الدعم اللازم.

وانطلقت اليوم الأربعاء الحملة الشعبية لإغاثة متضرري الزلزال بسوريا وتركيا عبر منصة ساهم، والتي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

منصة ساهم

وأطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الحملة الشعبية لإغاثة متضرري الزلزال بسوريا وتركيا من خلال منصة ساهم (هنا الرابط)، في خطوة تعكس الدور الإنساني الرائد للمملكة عالميًا كواحدة من أكبر الدول إسهامًا في تقديم الدعم وإغاثة البشرية في النوازل والكوارث.

وتضمّن التوجيه الكريم تسيير جسر جوي وتقديم مساعدات صحية وإيوائية وغذائية ولوجستية لتخفيف آثار الزلزال على الشعبين الشقيقين السوري والتركي، تأكيدًا لرسالة المملكة في قيادة العالم الإسلامي، ووقوفها الدائم والداعم للشعوب الإسلامية والعربية.