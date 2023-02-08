السعودية اليوم / بدء برنامج الفحص المهني في جمهورية بنغلاديش للتحقق من مهارات العاملين في التخصصات المهنية في المملكة



الرياض 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واس

بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر برنامج الاعتماد المهني بتفعيل برنامج الفحص المهني في جمهورية بنغلاديش بدءًا من 8 فبراير 2023م, وذلك ضمن خطة الوزارة في تفعيل برنامج الفحص المهني لعدة دول في مرحلته الأولى للمسار الخارجي, بعد البدء بتفعيله الشهر الماضي في جمهوريتي باكستان الإسلامية والهند, وذلك للتحقق من مهارات العاملين في التخصصات المهنية.

ويهدف البرنامج إلى التحقق من مهارات العاملين في 5 تخصصات وهي: “السباكة, والكهرباء، وكهرباء السيارات, واللحام, والتبريد والتكييف", وذلك من أصل 23 تخصصًا مستهدفًا من قبل الوزارة, بهدف الارتقاء بجودة عمل الأيدي العاملة المهنية في سوق العمل السعودي ورفع مستوى الخدمات المهنية المقدمة وتعزيز الإنتاجية وإيقاف تدفق العمالة المهنية غير المؤهلة لسوق العمل في المملكة.

وتبدأ رحلة العامل المهني من أجل استخراج شهادة الفحص المهني بالتسجيل في بوابة الفحص المهني, ثم حجز موعد للاختبار النظري والعملي, ومطابقة بياناته من قبل مراقبي الاختبار بالمركز قبل إجراء الاختبار, ومن ثم تصدر الشهادة بعد تجاوزه مرحلة التقييم بالنجاح, علمًا أنه سيتم معاملة شهادة الفحص المهني كمتطلب إضافي على العامل المهني أثناء عملية الاستقدام, بالتعاون مع سفارة المملكة في جمهورية بنغلاديش, من خلال تفعيل الاشتراط في أنظمة وزارة الخارجية.

الجدير بالذكر أن برنامج الفحص المهني هو أحد برامج ومبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تعمل على تطوير مهارات القوى العاملة ورفع كفاءتهم وفق مقاييس عالمية، وتماشيًا مع إستراتيجية سوق العمل السعودي.

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13:26ت م

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