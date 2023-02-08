السعودية اليوم / إجراء أكثر من 11 ألف عملية بمستشفى عسير المركزي خلال السعودية اليوم 2022م



أبهـا 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واس

قدّمت العيادات الخارجية بمستشفى عسير المركزي خدماتها خلال العام الماضي 2022م، لـ 241,870 مستفيداً، وأجريت فحوصات مخبريةً لـ 3,635,762 مستفيداً.

وأوضحت صحة عسير أن المستشفى أجرى 11,283 عمليةً جراحيةً، فيما بلغت جراحة اليوم الواحد 2385 عمليةً، وتم استقبال 9508 حالةً مرضيةً بقسم التنويم، وصرف 3456825 وصفةً طبيةً، فيما بلغ عدد فحوصات الأشعة 136238 فحصاً، وتقديم 1040170 وجبة غذائية، وعدد مرضى مركز السكري خلال تلك الفترة 35224 مريضاً، إلى جانب تقديم خدمة الطب الاتصالي لـ 22630 مريضاً.

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13:21ت م

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