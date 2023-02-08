السعودية اليوم / إنقاذ 167 مهاجرًا غير شرعي بالسواحل المغربية



الرباط 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واس

أنقذت وحدات خفر السواحل التابعة للبحرية المغربية، والعاملة في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، 167 مهاجراً ، وذلك خلال الفترة ما بين 28 يناير و7 فبراير 2023.

وأوضح مصدر من البحرية المغربية أن هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين ينتمون إلى جنسيات مختلفة، حاولوا العبور على متن قوارب تقليدية الصنع في رحلات محفوفة بالمخاطر، وحتى عن طريق السباحة للوصول إلى السواحل الأوروبية، مشيرًا إلى أنه تم تقديم الإسعافات الأولية لهم، قبل القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.

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13:14ت م

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