شكرا لقرائتكم “همم جميل” تطلق برنامج التجارة الإلكترونية لذوي الإعاقة لدعم فرص العمل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أطلقت همم جميل، إحدى مبادرات مجتمع جميل السعودية المكرسة لتمكين ذوي الإعاقة، مؤخرا، برنامجاً تدريبياً بعنوان “كيف تبدأ عملك الحر”، بهدف تطوير مهارات التجارة الإلكترونية لدى الأشخاص من ذوي الإعاقة في المملكة العربية السعودية، ولقد تناول البرنامج على مدى شهر كامل جلسات تدريبية وإرشادية متخصصة لتسهيل وصول ذوي الإعاقة إلى أهم الوسائل التقنية المستخدمة في مجال التجارة الإلكترونية. وانعقد البرنامج الافتراضي في الفترة من 18 ديسمبر 2022 إلى 16 يناير 2023 بمشاركة 15 متدرباً ومتدربة تراوحت أعمارهم بين 18 إلى 30 سنة، وتم اختيارهم بمساعدة جمعية “إيفاء” لرعاية ذوي الإعاقة، وهي شريك أساسي في البرنامج، حيث قامت بترشيح مشاركين يمتلكون معرفة تقنية واطلاع مبدئي على عالم الأعمال.

مبادرة لتمكين ذوي الإعاقة

وهمم جميل هي مبادرةٌ تختص بتمكين ذوي الإعاقة اجتماعياً واقتصادياً ومهنياً، وتنطوي تحت مظلة مؤسسة مجتمع جميل السعودية الساعية إلى تمكين أفراد المجتمع وعلاج التحديات التي تواجههم. وانقسّم البرنامج إلى جلسات إرشادية متخصصة و8 أيام من التدريب العملي بإشراف نخبة من خبراء المجال، وذلك بهدف صقل مهارات المتدربين في استخدام أدوات تطوير الأعمال، والإدارة المالية، والتسويق، مع إمكانية دعم المتخرجين من الدورة بقروض تمويلية لإطلاق أعمالهم بالتنسيق مع شركة باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر. وتكمن أهمية هذا البرنامج في اتباعه لـ”منهج التمكين” القائم على مساعدة الأفراد لصنع فرص عملهم بأنفسهم وتطويرها مستقبلاً. وإلى جانب إطلاق المتاجر الإلكترونية، استهدف المعسكر التدريبي إطلاق مشاريع الأعمال الحرة ذات الفرص والمرونة التي تتناسب مع ظروف أصحاب الهمم، وبالتالي رفع نسب نجاح الخريجين في الانطلاق إلى عالم ريادة الأعمال.

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تعليقاً على المبادرة قال الأستاذ عبد الله طلب، مدير البرامج الاجتماعية في مجتمع جميل السعودية: “تهدف مبادرة همم جميل وبرامجها إلى تزويد الأشخاص من ذوي الإعاقة بالمعارف والمهارات والأدوات اللازمة لتحقيق الدخل والمساعدة في توفير فرص العمل، وإننا فخورون بإطلاق برنامج “كيف تبدأ عملك الحر” لنمكن المستفيدين من الوصول إلى أحدث التقنيات بالتكافؤ مع نظرائهم، ولنضمن شمول التنمية الاقتصادية لكافة أفراد المجتمع. وتعد التجارة الإلكترونية صناعة حيوية وسريعة التطور في المملكة، وبالتالي ستساعد الأشخاص من ذوي الإعاقة على توسيع نطاق وصولهم إلى أسواق جديدة وستزيد من مساهمتهم في الاقتصاد السعودي.”

كما أكدت الأستاذة رنا طيبة الرئيس التنفيذي لجمعية إيفاء لرعاية ذوي الإعاقة في الشرقية على الدور البارز الذي تقدمة الشراكات المجتمعية في تعزيز فعالية البرامج الموجهة للمستفيدين.

من جهتها قالت أ. حياة الوادي، مديرة التدريب والتطوير في الجمعية إن الهدف الجوهري من المبادرة أن يحصل المتدربين على مجموعة من المهارات الأساسية لتمكينهم من الوصول للاستقلال المادي ويحقق حياة كريمة لهم لذلك يتوافق هذا البرنامج الأول من نوعه مع مستهدف رؤية 2030 حيث يسعى البرنامج بالتعاون مع جميع القطاعات المعنية في مجال الإعاقة إلى توفير فرص تدريبية تساهم في تمكين المستفيدين وتحضيرهم لسوق العمل، وتسعد جمعية إيفاء بالتعاون المثمر لنهضة القطاع مع شركائها.

يُذكر أن مجال التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت شهد مؤخراً نمواً ملحوظاً في المملكة، وبالأخص خلال فترة جائحة كوفيد-19 العالمية، نظراً لتوجه العديد من المستهلكين إلى الإنترنت لتلبية احتياجاتهم طوال فترة الحجر الصحي. وفي تقرير حديث صادر عن مجموعة “بوسطن الاستشارية” و”ميتا”، يُتوقع أن يصل حجم السوق التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية إلى 50 مليار ريال سعودي بحلول عام 2025، ما يجعله أحد أهم القطاعات الواعدة لرواد الأعمال الطموحين.

أهداف المبادرة

ومن خلال هذه المبادرة، تهدف همم جميل إلى تحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في المجتمع بشكل كامل، بالتوافق مع مستهدفات رؤية 2030 الطموحة وبالخصوص “برنامج التحول الوطني” الرامي إلى تمكين دخول ذوي الإعاقة في سوق العمل، و”برنامج تنمية القدرات البشرية” الرامي إلى التوسع في التدريب المهني لتوفير احتياجات سوق العمل، وتحسين جاهزية الشباب لدخول سوق العمل، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال. وسعياً منها لتمكين هذه الشريحة الهامة في المجتمع طوال مسيرتها التنموية، تقدم همم جميل الدعم والرعاية لهم في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والمهنية.