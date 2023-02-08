شكرا لقرائتكم 14.5 مليار إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير في المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أصدرت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الأربعاء، نشرة إحصاءات البحث والتطوير لعام 2021م، التي كشفت أن إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير بلغ 14.5 مليار ريال، فيما بلغت أعداد المشتغلين في هذا المجال 30,220 مشتغلاً، وبلغ عدد الباحثين 24,808 باحثين خلال عام 2021م.

وأظهرت نتائج التقرير تقدم القطاع الحكومي على القطاعات الأخرى في الإنفاق على البحث والتطوير بنسبة (50%) من إجمالي الإنفاق يليه القطاع الخاص بنسبة (35%)، فيما بلغت نسبة الإنفاق على مستوى قطاع التعليم (15%).

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مجال البحث والتطوير

وأفاد التقرير أن المشتغلين في القطاع التعليمي حقق النسبة الأكبر في مجال البحث والتطوير حيث بلغت نسبة المشتغلين (83%) بواقع 25,178 مشتغلاً، أما على مستوى القطاع الحكومي فقد بلغت أعداد المشتغلين 2,967 مشتغلاً بنسبة (10%) من إجمالي عدد المشتغلين في مجال البحث والتطوير، وجاء القطاع الخاص في المرتبة الأخيرة في نسبة أعداد المشتغلين في مجال البحث والتطوير بواقع 2,075 مشتغلاً بنسبة (7%) خلال عام 2021م.