شكرا لقرائتكم أكثر من 30 ألف زائر يوميًا لمهرجان الكليجا ببريدة‎‎ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - يشهد مهرجان الكليجا الرابع عشر المقام حاليًا في مركز النخلة بمدينة التمور ببريدة الذي تنظمه وتشغله الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم تحت شعار أهلنا أولى بدعمنا، ويستمر حتى يوم الخميس المقبل 9 فبراير، حضورًا مميزًا حيث يتجاوز زواره يوميًا أكثر من 30 ألف زائر من مختلف شرائح المجتمع.

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ويشارك في المهرجان قرابة 500 شاب وفتاة يعملون بالمحال التجارية وتسويق منتجات 200 أسرة منتجة مشاركة في المهرجان، بالإضافة إلى مشاركة الأفراد والشركات والمؤسسات المهتمة في صناعة منتج الكليجا والأكلات الشعبية، والمشغولات اليدوية والصناعات الحرفية التي تجذب الكثير من الزوار والمتسوقين من مختلف مناطق المملكة ودول الخليج العربي والسياح الأجانب.

وتجاوزت الكثير من الأسر المنتجة، وأصحاب المحال المشاركة في المهرجان، البدائية والنمطية في التقديم والعرض لمنتجاتها، وباتت طرق العرض الحديثة رهاناً تتسابق عليه في كسب زبائنها، وترويج سلعتها، الذي يؤكد التطور النوعي في فنون التقديم والعرض للمنتجات الشعبية؛ ليصبح مؤشراً مهماً يعكس حجم الاستفادة الكبيرة التي حققتها تلك الأسر من مضامين وأهداف المهرجان، الذي أصبح رافدًا اقتصاديًا يدر مدخولات عالية على هذه الأسر.