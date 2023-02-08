شكرا لقرائتكم سقوط مركبة واحتراقها داخل حرم سكة قطار الحرمين السريع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أصدر قطار الحرمين السريع، اليوم الأربعاء، بياناً توضيحياً بشأن حادثة سقوط مركبة داخل حرم سكة قطار الحرمين السريع.

وأوضح البيان أنه عند حوالي الساعة الثانية صباحاً من اليوم الأربعاء 8 فبراير 2023، وقع حادث مروري داخل حرم سكة قطار الحرمين السريع عند تقاطع طريق الأمير محمد بن عبد العزيز بمحافظة جدة نتيجة سقوط إحدى المركبات داخل حرم السكة واحتراقها.

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نقل المصابين لتلقي العلاج

وأضاف البيان أنه لم ينتج عن ذلك وفيات ولله الحمد، حيث تم تفعيل خطة الطوارئ والتواصل مع الجهات المعنية ونقل المصابين لتلقي الإسعافات اللازمة .

حصر الأضرار ومباشرة العمل

وتابع البيان، أنه تم على الفور، الانتهاء من حصر الأضرار ومباشرة العمل على إصلاحها، ولن يكون لذلك أي تأثير على حركة القطارات وجدول الرحلات”.