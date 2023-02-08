السعودية اليوم / زلزال بقوة 4.6 درجات يضرب بنما .



بنما 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 4.6 درجات على مقياس ريختر اليوم جنوب بنما.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الزلزال وقع على بعد 267 كيلومتراً جنوب بلدة بوريكا في مقاطعة تشيريكي في بنما، وعلى عمق 10 كيلو مترات.

ولم تصدر تحذيرات من احتمال حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) جراء الزلزال، بينما لم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.

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12:38ت م

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