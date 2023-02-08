السعودية اليوم / التخصصات الصحية تحتفي بتخريج 1179 فني رعاية مرضى



الرياض 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واس

دفعت الهيئة

وهنأ الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الأستاذ الدكتور أوس بن إبراهيم الشمسان الخريجين بهذه المناسبة، لافتاً النظر إلى أن المملكة أولت من خلال رؤية 2030 أهمية كبيرة لتطوير القطاع الصحي، وذلك من خلال دعم القطاع بالبرامج الوطنية التي تدعم سلامة المرضى وترفع من كفاءة العاملين، عبر تأهيل قوى عاملة تسهم في توطين الوظائف الصحية.

وأضاف أن دور «فني رعاية المرضى» مهم جداً في تحريك الدورة العلاجية للمرضى فهو يدعم أخصائي التمريض في العناية بالمرضى على الجوانب السريرية وتنظيم الملفات الطبية.

ويؤهل البرنامج الخريجين للعمل كمساعدين مستقلين لأخصائي التمريض، عن طريق تزويدهم بالمهارات الأساسية اللازمة لرعاية المرضى في مختلف مرافق الرعاية الصحية، كما يعد من برامج التوطين التي تشرفت على تنفيذها الأكاديمية الصحية في الهيئة بالشراكة مع القطاعين العام والخاص.

// انتهى //

12:37ت م

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الرياض 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واسدفعت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أمس، 1179 خريجاً وخريجة يمثلون الدفعة الخامسة من برنامج «فني رعاية مرضى» المنتهي بالتوظيف للانضمام إلى سوق العمل، وذلك خلال حفل التخرج الذي نظّمته الهيئة افتراضياً.وهنأ الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الأستاذ الدكتور أوس بن إبراهيم الشمسان الخريجين بهذه المناسبة، لافتاً النظر إلى أن المملكة أولت من خلال رؤية 2030 أهمية كبيرة لتطوير القطاع الصحي، وذلك من خلال دعم القطاع بالبرامج الوطنية التي تدعم سلامة المرضى وترفع من كفاءة العاملين، عبر تأهيل قوى عاملة تسهم في توطين الوظائف الصحية.وأضاف أن دور «فني رعاية المرضى» مهم جداً في تحريك الدورة العلاجية للمرضى فهو يدعم أخصائي التمريض في العناية بالمرضى على الجوانب السريرية وتنظيم الملفات الطبية.ويؤهل البرنامج الخريجين للعمل كمساعدين مستقلين لأخصائي التمريض، عن طريق تزويدهم بالمهارات الأساسية اللازمة لرعاية المرضى في مختلف مرافق الرعاية الصحية، كما يعد من برامج التوطين التي تشرفت على تنفيذها الأكاديمية الصحية في الهيئة بالشراكة مع القطاعين العام والخاص.// انتهى //12:37ت م0066

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.