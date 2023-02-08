السعودية اليوم / أمانة جازان تنهي صيانة أكثر من 4600 عمود إنارة لمعالجة التشوّه البصري بمركز الموسم



الطوال 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واس

أنهت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية مركز الموسم التابع لمحافظة الطوال خلال شهر يناير الماضي، صيانة 4636 عمود إنارة في مختلف أحياء وشوارع المركز والقرى التابعة له، ضمن جهودها المتواصلة لتحسين المشهد الحضري ومعالجة مظاهر التشوّه البصري.

وأوضح رئيس بلدية الموسم المهندس محمد بن علي حكمي، أن الفرق الميدانية المتخصصة تواصل أعمالها الميدانية لصيانة أعمدة الإنارة والفوانيس، داعيًا الجميع للتواصل عند وجود ملاحظات أو شكاوى عبر الخط الموحد 940 أو من خلال تطبيق بلدي.

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12:18ت م

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