السعودية اليوم / تعليم الشرقية يحقق المركز الثالث على مستوى المملكة في اختبارات التحصيلي والقدرات



الدمام 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واس

حققت إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية المركز الثالث على مستوى المملكة في اختبارات التحصيلي والقدرات ضمن مؤشر هيئة تقويم التعليم، ويأتي هذا التميز تأكيداً للجهود المضاعفة في عملية تقييم وتطوير الخطط الموضوعة، التي أسهمت وبكل جدارة في تحسين نواتج التعلم والرفع من مستوى تحصيل وأداء الطلاب والطالبات في اختبار القدرات، وتنفيذ المعايير المناسبة لعملية التحسين في مستوى التحصيل.

ودعا مدير عام تعليم المنطقة الشرقية الدكتور سامي العتيبي كافة منسوبي المجتمع التعليمي إلى بذل المزيد من الجهد في تطبيق معايير جودة العملية التربوية والتعليمية وتنمية قدرات الطلاب والطالبات ورفع مستوياتهم التحصيلية، مع التركيز على تفعيل إستراتيجيات التعلم الفعال التي تلقي بظلالها في نهاية المطاف على جودة أداء أبنائنا الطلبة.

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12:12ت م

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