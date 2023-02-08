

سكاكا 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واس

تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ، تقريراً عن منجزات أمانة المنطقة لعام ٢٠٢٢ ، وتقريراً عن مشاركة الأمانة في ملتقى الاستثمار البلدي فرص ٢٠٢٢ المقام بمدينة الرياض.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالإمارة اليوم، أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان، يرافقه مدير عام الاستثمار بالأمانة المهندس عامر السالم ، حيث قدم المهندس الشرعان شرحاً عما تضمنته التقارير من جهود وأعمال وإحصائيات عن المنجزات والخطط المستقبلية وعن مشاركة أمانة المنطقة في منتدى فرص الاستثماري.

واطّلع سموه على مستجدات المشاريع والخدمات البلدية بالمنطقة ومحافظاتها والآليات التنفيذية المتخذة لتحسين جودة الحياة وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتقديم أفضل الخدمات البلدية، واستعرض التقرير أكثر من 700 فرصة استثمارية ضمن روزنامة متنوعة، وذلك خلال مشاركة الأمانة في ملتقى الاستثمار البلدي فرص الذي نظمته وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والذي لاقى نجاحاً رائعاً.

وأكد سموه أن المنطقة تُعد أرضًا خصبة للاستثمار لما تتميز به من ميز نسبية متعددة ، منوهاً سموه بما تحظى به المنطقة من دعم سخي من القيادة الرشيدة - أيدها الله -، في مختلف مجالات وجوانب التنمية، مثمنًا سموه جهود الأمانة المبذولة ومواصلة الجهود واستمراريتها وتقديم أفضل الخدمات للمنطقة ومحافظاتها.

من جهته ثمّن المهندس الشرعان دعم واهتمام ومتابعة سموه لمشروعات وأعمال أمانة المنطقة .

// انتهى //

11:57ت م

0056





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن نواف يستقبل أمين المنطقة ويتسلّم تقريري منجزات واستثمارات أمانة منطقة الجوف لعام ٢٠٢٢م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.