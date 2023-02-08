

الطائف 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واس

تنفذ أمانة الطائف حاليًا مشروع استكمال عبارة درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار (شرق الطائف)، وذلك ضمن جهود استكمال شبكة تصريف مياه الأمطار والسيول بالمحافظة، ويسهم المشروع في نقل تدفق مياه السيول ليرتبط بالشبكة القائمة، ويخدم العديد من الأحياء السكنية والمنطقة الصناعية والامتدادات العمرانية الواقعة على جنبات العبارة وما حولها.

والمشروع الجاري يتمثل في عبارة خرسانية بأبعاد مختلفة مدعومة بقنوات خرسانية تؤدي إلى مجاري للمياه السطحية بما يحقق سهولة نقل مياه الأمطار والسيول ويحول دون تجمعها وذلك وفقًا للدراسات الهيدرولوجية للأودية وحرمها والتي أعدتها الأمانة بعد حصر جميع الأودية والشعاب التي تخترق المدينة، بالإضافة إلى تطوير المخطط الإستراتيجي لدرء أخطار السيول ووضع الحلول للمشكلات الخاصة بالأودية لرفع مستوى مخرجات الدراسات الهيدرولوجية، ووضع حلول مستدامة تحقق الأهداف منها.

وتم إنجاز مرحلة متقدمة من المشروع وفق المراحل التي تم قطعها خلال الفترة الماضية، وسيحقق المشروع دعم مرونة التدفق المروري بهذا الموقع الذي يخترق التجمعات السكانية والمنطقة الصناعية، ويسهل على الأهالي ويعزز تسريع أعمال احتواء آثار الأمطار والسيول، وقد تم استخدام أحدث التقنيات في المشروع الجديد الذي يخترق أحد أهم المحاور الرئيسية بالمحافظة.

// انتهى //

11:36ت م

0052





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة الطائف تستكمل مشروع درء أخطار السيول شرق الطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.