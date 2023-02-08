السعودية اليوم / اتفاقية التعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تحصل على موافقة المجلس الأوروبي



بروكسل 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واس

وافق المجلس الأوروبي في بروكسل على مشروع اتفاق إداري بين الجيش الأمريكي ووكالة الدفاع الأوروبية لتعزيز تعاونهما في المبادرات الدفاعية.

وقالت وكالة الدفاع الأوروبية إن الاتفاقية الإدارية التي تنتظر التوقيعات النهائية من الطرفين، تركز على تسهيل تبادل المعلومات والحوار حول مختلف الموضوعات الدفاعية التي تهم الوكالة الأوروبية.

وسيركز النطاق الأولي للاتفاقية على التنقل العسكري وتحديات سلسلة التوريد وتأثيرات تغير المناخ على الأنشطة العسكرية في جميع أنحاء الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ويتضمن الاتفاق أيضا دعوات لوزارة الدفاع الأمريكية لحضور الاجتماعات ذات الصلة للمجلس التوجيهي لوكالة الدفاع الأوروبية والمشاركة في الجلسات المفتوحة للجنة توحيد معايير الدفاع الأوروبية.

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11:33ت م

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