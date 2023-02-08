السعودية اليوم / "سعود الطبية" تجري 155 عملية قيصرية لحالات المشيمة المتقدمة والملتصقة في 2022م



الرياض 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واس

كشفت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بمستشفى النساء والولادة عن إجراء 155 عملية قيصرية لحالات المشيمة المتقدمة والملتصقة في عام 2022م، حيث مثلت نسبة حالات استئصال الرحم نحو 20.6% مقارنة بالنسبة العالمية وهي 50%، بالإضافة إلى أنه لم تحدث أي حالة وفاة للأمهات -ولله الحمد-.

وأوضحت استشارية النساء والولادة ورئيس وحدة النزيف الولادي الدكتورة نوال الحربي بأن العالم يشهد ارتفاعًا في عدد حالات المشيمة المتقدمة والملتصقة وهذا يرجع لعوامل عدة منها الازدياد في عدد الولادات القيصرية.

ونوهت الدكتورة الحربي بأن مستشفى النساء والولادة بمدينة الملك سعود الطبية حقق إنجازات متتالية عالمية في جراحات المشيمة المتقدمة والملتصقة لذلك قامت المدينة بتكوين وحدة النزيف الولادي للتعامل مع هذه الحالات بحرفية تامة وبإشراف فريق طبي متكامل من الاستشاريين ذوي الخبرة في تخصصات النساء والولادة والتخدير والعناية المركزة، بالإضافه إلى منسوبي بنك الدم في المدينة ونخبة من الطاقم التمريضي ذوي الخبرة العالية في التعامل مع مثل هذه الحالات.

يذكر أن مدينة الملك سعود الطبية تقع ضمن نطاق الرياض لتجمع الرياض الصحي الأول.

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11:33ت م

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