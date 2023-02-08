السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تفحص 26421 عينة غذائية خلال السعودية اليوم 2022م



مكة المكرمة 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واس

أعدت أمانة العاصمة المقدسة العينات الغذائية المفحوصة في مختبرات الغذاء خلال عام 2022م ، حيث ابانت ‏الأطعمة الأكثر تلوثاً خلال العام المنصرم هي ( السلطة الخضراء -الحمص - الطحينة - سلطة الملفوف) .

‏ وبلغ عدد العينات الغذائية المفحوصة (26421) عينة غذاء - مياه ونسبة الصالح منها 97,1% مقابل 2,9% غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما نفّذت الأمانة جولة ميدانية على حوش بكر، اسفر عنها ضبط شاحنة محملة بملابس مستعملة وأخشاب وعصيرات منتهية الصلاحية يتم تسويقها وبيعها، و‏تم مصادرة وإتلاف 2 طن من المضبوطات وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المخالفين ، فيما تواصل الأمانة، ممثلة ببلدية الشرائع الفرعية؛ جهودها الرقابية في معالجة الظواهر السلبية والمباسط المخالفة في عدد من المواقع ضمن النطاق الإشرافي، وذلك بمشاركة الدوريات الأمنية والإدارة العامة للنظافة، وضبط عدد من المباسط المخالفة، وجرى اتخاذ اللازم حيالها حسب الإجراءات و الأنظمة المتبعة.

// انتهى //

10:32ت م

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