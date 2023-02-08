السعودية اليوم / لجنة توطين الوظائف بنجران تتابع أعمالها في نشاط الترفيه وصالات الألعاب الرياضية



نجران 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واس

نفذت لجنة التوطين بمنطقة نجران ومحافظة حبونا، أمس، عددًا من الجولات الميدانية الرقابية على نشاط الترفيه والألعاب

وأوضحت اللجنة أن الجولات الرقابية شملت زيارة ٢٨ منشأةً تجارية، وحصرت خلالها الموظفين والموظفات السعوديين، والوافدين العاملين في القطاع، إلى جانب حصر الفرص الوظيفية في القطاع لشغلها بموظفين سعوديين.

// انتهى //

10:31ت م

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نجران 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واسنفذت لجنة التوطين بمنطقة نجران ومحافظة حبونا، أمس، عددًا من الجولات الميدانية الرقابية على نشاط الترفيه والألعاب الرياضية ، وذلك لمتابعة قرارات التوطين في النشاط.وأوضحت اللجنة أن الجولات الرقابية شملت زيارة ٢٨ منشأةً تجارية، وحصرت خلالها الموظفين والموظفات السعوديين، والوافدين العاملين في القطاع، إلى جانب حصر الفرص الوظيفية في القطاع لشغلها بموظفين سعوديين.// انتهى //10:31ت م0029

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