السعودية اليوم / جامعة جازان تزرع أكثر من ١٨٠٠شجرة ضمن "مبادرة السعودية الخضراء"



جيزان 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واس

زرعت جامعة جازان ممثلة في إدارة التشجير والري خلال الفترة الماضية، أكثر من ١٨٠٠ شجرة بهدف تطور في زيادة المسطحات الخضراء بجامعة جازان ضمن "مبادرة

وأوضح مدير إدارة التشجير والري بجامعة جازان حسن بن حاوي ضمد، أن زراعة الأشجار وزيادة المسطحات الخضراء بالجامعة تأتي بتوجيهات معالي رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، وذلك امتدادًا لمبادرة السعودية الخضراء 2030 الهادفة إلى المحافظة على البيئة.

وبين أن الجامعة ممثلة بإدارة التشجير والري عمله خلال الفترة الماضية على زيادة الرقعة الخضراء بالمدينة الجامعية والكليات التابعة لها حيث تمت زراعة أكثر من ١٨٠٠ شجرة في عدد من المواقع بالجامعة، كما تم زراعة عدد 27 نخلة في المدينة الجامعية وزراعة إنجيلة بدوار كلية إدارة الأعمال في المدينة الجامعية بمساحة 1200متر وزراعة إنجيلة بدوار كلية الصيدلة وطب المناطق الحارة بمساحة 1200 متر وزراعة إنجيلة بدوار كلية العلوم الطبية التطبيقية في بمساحة 1200متر وزراعة جزء من دوار بوابة 4 بمساحة 150متر وزراعة إنجيلة في المسرح الروماني بمساحة 1000 متر كما تم تأهيل دوار مدخل الكليات بالإنجيل في بمساحة 150متر وزراعة أشجار في مدخل بوابة 2 بعدد 40 شجره وزراعة ورود في مراكن البرج الإداري بعدد 35 وزراعة أشجار ورود بمجمع كلية أبوعريش، وزراعة أشجار وشتلات في كلية الطب الجنوبي بعدد 45شتلة ، كما تم إعادة تأهيل الإنجيلة بمجمع كلية أبوعريش، وتأهيل الإنجيلة في كلية طب الأسنان.

وأشار إلى أن الجامعة ستشهد في الأيام المقبلة زراعة 800 شجرة في المدينة الجامعية ، وذلك بالتعاون مع أمانة منطقة جازان ووزارة البيئة والمياه بمنطقة جازان لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في حماية البيئة والحد من ظاهرة التصحر ، إضافة لزيادة المسطحات الخضراء الذي يأتي امتدادًا لمبادرة السعودية الخضراء الهادفة إلى المحافظة على البيئة وتحسين جودة الحياة ومكافحة التلوث، والتوازن البيئي، وتحقيق التنمية المستدامة والتغلب على الظروف البيئية .

// انتهى //

10:29ت م

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جيزان 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واسزرعت جامعة جازان ممثلة في إدارة التشجير والري خلال الفترة الماضية، أكثر من ١٨٠٠ شجرة بهدف تطور في زيادة المسطحات الخضراء بجامعة جازان ضمن "مبادرة السعودية الخضراء" .وأوضح مدير إدارة التشجير والري بجامعة جازان حسن بن حاوي ضمد، أن زراعة الأشجار وزيادة المسطحات الخضراء بالجامعة تأتي بتوجيهات معالي رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، وذلك امتدادًا لمبادرة السعودية الخضراء 2030 الهادفة إلى المحافظة على البيئة.وبين أن الجامعة ممثلة بإدارة التشجير والري عمله خلال الفترة الماضية على زيادة الرقعة الخضراء بالمدينة الجامعية والكليات التابعة لها حيث تمت زراعة أكثر من ١٨٠٠ شجرة في عدد من المواقع بالجامعة، كما تم زراعة عدد 27 نخلة في المدينة الجامعية وزراعة إنجيلة بدوار كلية إدارة الأعمال في المدينة الجامعية بمساحة 1200متر وزراعة إنجيلة بدوار كلية الصيدلة وطب المناطق الحارة بمساحة 1200 متر وزراعة إنجيلة بدوار كلية العلوم الطبية التطبيقية في بمساحة 1200متر وزراعة جزء من دوار بوابة 4 بمساحة 150متر وزراعة إنجيلة في المسرح الروماني بمساحة 1000 متر كما تم تأهيل دوار مدخل الكليات بالإنجيل في بمساحة 150متر وزراعة أشجار في مدخل بوابة 2 بعدد 40 شجره وزراعة ورود في مراكن البرج الإداري بعدد 35 وزراعة أشجار ورود بمجمع كلية أبوعريش، وزراعة أشجار وشتلات في كلية الطب الجنوبي بعدد 45شتلة ، كما تم إعادة تأهيل الإنجيلة بمجمع كلية أبوعريش، وتأهيل الإنجيلة في كلية طب الأسنان.وأشار إلى أن الجامعة ستشهد في الأيام المقبلة زراعة 800 شجرة في المدينة الجامعية ، وذلك بالتعاون مع أمانة منطقة جازان ووزارة البيئة والمياه بمنطقة جازان لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في حماية البيئة والحد من ظاهرة التصحر ، إضافة لزيادة المسطحات الخضراء الذي يأتي امتدادًا لمبادرة السعودية الخضراء الهادفة إلى المحافظة على البيئة وتحسين جودة الحياة ومكافحة التلوث، والتوازن البيئي، وتحقيق التنمية المستدامة والتغلب على الظروف البيئية .// انتهى //10:29ت م0027

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