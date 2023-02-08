السعودية اليوم / زلزال بقوة 4 درجات يضرب ساحل ولاية هطاي التركية



أنقرة 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 4 درجات على مقياس ريختر اليوم، البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل ولاية هطاي جنوب تركيا.

وذكرت إدارة الطوارئ والكوارث التركية (آفاد) في بيان أن الزلزال وقع على عمق 49ر6 كم ومركزه يبعد مسافة 61ر71 كم عن ساحل قضاء يايلاداغ التابع للولاية.

وكان زلزال قد ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا الاثنين الماضي بلغت قوته 7ر7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 6ر7 درجات وعشرات الهزات الارتدادية مخلفة خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.

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