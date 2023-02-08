السعودية اليوم / اختطاف طائرة وقائدها النيوزيلندي في إندونيسيا



جاكرتا 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واس

اختطف مسلحون طائرة تابعة لخطوط سوسي إير الإندونيسية، واحتجزوا قائدها النيوزيلندي وذلك في مقاطعة "بابوا" الغربية الإندونيسية.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم، إنه تم اختطاف الطيار من قبل مسلحين بعد أن تم إضرام النار في طائرته عندما هبطت في منطقة /ندوجا/ الجبلية، مضيفة أنه يعتقد أنه تم إطلاق سراح خمسة ركاب كانوا على متن الطائرة، بينهم طفل.

بدورها قالت الشرطة الإندونيسية إنها تحقق في الحادث، ولكنها أوضحت أن التحقيق سيكون صعبا من الناحية اللوجستية حيث لا يمكن الوصول إلى المنطقة إلا عن طريق الجو.

ومن جهتها كشفت الحكومة النيوزيلندية أنها على علم بالموضوع ، وقال كريس هيبكينز رئيس وزرائها: "الحكومة على علم بالموقف، ويعمل موظفو السفارة النيوزيلندية في إندونيسيا، على القضية"، مضيفة أن قنصليتها في العاصمة الإندونيسية جاكرتا تقدم المساعدة لأسرة الطيار.

يذكر أن الطائرة كانت تحمل إمدادات من بلدة /تيميكا/ المنجمية في المنطقة المجاورة.

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