السعودية اليوم / أمانة جازان تصدر 783 رخصة إنشائية في مخطط روضة نخلان بمحافظة صبيا



صبيا 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واس

أصدرت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية محافظة صبيا خلال شهر يناير الماضي 783 رخصة إنشائية في مخطط روضة نخلان السكني ، عبر موقع بلدي.

وأكد رئيس بلدية صبيا المهندس محمد بن محسن الخرمي ، أن البلدية ستواصل أعمالها للتيسير على المستفيدين عبر تفعيل بوابة "بلدي" لإصدار الرخص الإلكترونية، التي تسهم في تحسين الأداء والإنتاجية، وتسهيل الإجراءات لإصدار الرخص الإنشائية والوصول إلى المستفيد من خلال تلك البرامج لاختصار الوقت والجهد.

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