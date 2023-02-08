شكرا لقرائتكم خبر عن شيرنغيتو يضع تصورات الهلال والأهلى فى نهائي المونديال.. تعليق مفاجئ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص البرنامج الإسباني الشهير شيرنغيتو على تسليط الضوء أمام فوز الهلال على نظيره فلامينجو البرازيلي، فى أحدي أقوي مفاجأت مونديال الأندية إلى الآن، بعد أن صعد الزعيم الهلالي لنهائي البطولة، على عكس كافة التوقعات والترشيحات التى كانت تصب فى صالح الفريق البرازيلي.

ويري شيرنغيتو أن تصور مشاهدة سيناريو الهلال والأهلى فى مباراة نهائي مونديال الأندية ستكون صعبة على كلا من الكرة الأوروبية واللاتنية، حيث أن ذلك السيناريو قد يعجل من تغيير نظام البطولة العام القادم، وعدم الإنتظار لنهاية الموسم الجاري.

وحرص شيرنغيتو على التحذير من الإستهانة بالأهلى، والذي يمتلك طموحا ودوافع كبيرة للتواجد فى المباراة النهائية للمرة الأولى فى تاربخه، بجانب رغبته فى جعل نهائي المونديال عربي خالص.



أنشيلوتي يعترف بصعوبة مواجهة الأهلي

وأكد أنشيلوتي أن الأهلى فريق منظم وجيد للغاية، حيث قال أن الفريق القاهري يشبه الأندية الأوروبية الكبري، كما أن تواجد الفريق فى تلك المرحلة، يؤكد على كفاءته بعد أن تجاوز عقبتي أوكلاند وسياتل، الأمر الذي أبلغ به لاعبيه وحذرهم به.



موعد مباراة ريال مدريد والأهلي

ومن المقرر أن يلاقي ريال مدريد نظيره الأهلي اليوم الأربعاء، فى الدور قبل النهائي من مونديال الأندية، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.