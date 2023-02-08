شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة يرفع راية التحدي فى وجه ريال مدريد.. تعليق صادم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث النجم المصري محمد مجدي أفشة، صانع ألعاب الأهلى، وصاحب هدف الفوز فى مباراة سياتل الأمريكي السابقة، والتى أنتهت بتفوق الفريق القاهري بهدف نظيف، عن مواجهة الريال المرتقبة فى قبل نهائي المونديال.

حيث كشف اللاعب عن رأيه فى مباراة ريال مدريد القادمة، وأكد أن المباراة ستكون فى غاية الصعوبة، كون الفريق المدريدي يمتلك للعديد من الإمكانيّات التى تؤهله لحصد اللاعب كونه بطل أوروبا الأول ، رغم تذبذب مستواه فى الفترة الأخيرة.

وأضاف أفشة:" مثلما هم ريال مدريد، أحنا الأهلى والمباراة لا تعترف بالتاريخ وستكون فى الملعب، لما لا يحقق الأهلي المفاجئة، حيث أن المباراة ستكون 11 لاعب أمام 11 لاعبا آخرين من لاعبي الميرنجي.



الأهلى يبحث عن إنجاز غائب أمام الريال

ويبحث الأهلى عن تحقيق إنجاز فريد من نوعه الليلة بتحقيق تلك المفاجأة المدوية وإقصاء الريال، فى حدث ستهتز له وسائل الإعلام العربية والعالمية إن تحقق، خاصة أن الفريق القاهري لما يسبق له الوصول للمباراة النهائية، وإن وصل لتلك المباراة عبر بوابة الميرنجي، سيصبح المرشح الأول للقب.



موعد مباراة الأهلى وريال مدريد القادمة

ومن المقرر أن يلاقي الأهلى نظيره ريال مدريد اليوم الأربعاء، فى الدور قبل النهائي من مونديال الأندية، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.