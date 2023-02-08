شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من دياز عقب تخطي عقبة فلامينجو والوصول للمباراة النهائية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص المدرب الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني للهلال،على التعليق على فوز الزعيم على نظيره فلامينجو البرازيلي بثلاثية مقابل هدفين، فى الدور قبل النهائي من منافسات كأس العالم للأندية.

وأعرب دياز عن سعادته الكبيرة بالوصول إلى نهائي مونديال الأندية رفقة الهلال، الشئ الذي لم يتمكن الزعيم من تحقيقه من قبل، ولكنه كان يثق بشكل كبير فى تحقيق هذه المجموعة من اللاعبين ذلك الإنجاز.

وأكد دياز أنه كان يعلم صعوبة المباراة، ولكن فى النهاية تمكن الهلال من تحقيق الفوز فى هذه المواجهة المثيرة، الأمر الذي دلل من خلاله على ثقته قبل المباراة بتحقيق الفوز.

وبسؤاله عن سبب ثقته الكبيرة فى تخطي عقبة فلامينجو وتصريحاته بالوصول للمباراة النهائية قبل بدايتها، أكد أنه لديه مجموعة رائعة من اللاعبين الذي يثق فى قدراتهم بصورة كبيرة.



الهلال يضمن تحقيق فضية المونديال

وعقب صعود الهلال لنهائي المونديال ضمن الفريق تحقيقه للمركز الثاني للمرة الأولي فى تاريخه، حيث فى حالة خسارة الفريق السعودي للمباراة النهائية سيحصل على 4 مليون دولار والميدلية الفضية، فى حين سيحصل صاحب اللقب والميدلية الذهبية على 5 مليون دولار.



موعد نهائي كأس العالم للأندية

ومن المقرر أن يلاقي الهلال الفائز من مباراة الأهلى وريال مدريد، فى نهائي كأس العالم للأندية، على أن تقام المباراة يوم السبت القادم فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.