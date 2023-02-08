شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق مثير من الدوسري بعد تخطي عقبة فلامينجو بمونديال الأندية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص النجم السعودي سالم الدوسري، التعليق على فوز الهلال على نظيره فلامينجو البرازيلي بثلاثية مقابل هدفين، فى الدور قبل النهائي من منافسات كأس العالم للأندية.

حيث أعرب الدوسري عن سعادته البالغة بهذا الإنتصار والوصول للمباراة النهائية للمرة الأولي فى تاريخ الزعيم الهلالي، الشئ الذي يساهم فى إسعاد الجماهير السعودية جميعها وليست جماهير الهلال بمفردها.

وقال الدوسري "حصلنا على حقنا بأقدامنا وهو أقل شئ نقدمه للجماهير السعودية، الهلال لم يأتي لحصد المركز الثالث بل جاء للتوييج بلقب كأس العالم والعودة به إلى المملكة السعودية"

وكان الهلال قد خسر أمام فلامينجو فى المشاركة الأولي له بمونديال الأندية 1/3،ليحقق الزعيم إنتقامه أمس مثلما أشار الدوسري، فى الوقت الذي ضمن فيه الزعيم على أقل تقدير فضية المونديال وجائزة ال4 مليون دولار.



الهلال ينتظر طرف نهائي المونديال

وينتظر الهلال اليوم عما ستسفر عنه مواجهة الأهلى وريال مدريد المثيرة، حيث سيواجه الفريق السعودي الفائز فى مواجهة الفريقين، يوم السبت المقبل فى نهائي بطولة مونديال الأندية.

فى الوقت الذي أعلن لاعبي الهلال دعمهم الكامل لنادي الأهلى فى هذا الإختبار الصعب، لجعل نهائي المونديال عربي خالص للمرة الأولي فر تاريخ مشاركات كأس العالم للأندية.



موعد نهائي كأس العالم للأندية

ومن المقرر أن يلاقي الهلال الفائز من مباراة الأهلى وريال مدريد، فى نهائي كأس العالم للأندية، على أن تقام المباراة يوم السبت القادم فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.