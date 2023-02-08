شكرا لقرائتكم خبر عن سعود عبد الحميد يسخر من طرف نهائي مونديال الأندية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث النجم السعودي سعود عبد الحميد، لاعب الهلال السعودي، عن فوز فريقه المثير الذي حققه الهلال أمس على نظيره فلامينجو بثلاثية مقابل هدفين، والوصول للمباراة النهائية بمونديال الأندية للمرة الأولي فى تاريخ الزعيم الهلالي.

حيث حرص سعود عبد الحميد عن إبداء سعادته الكبيرة بتخطي عقبة فلامينجو، مشيرا إلى أن هدف الفريق العودة بلقب البطولة الآن، ومن ثم فإن الفريق لن يهتم بمواجهة الأهلى أو ريال مدريد فى المباراة النهائية.

وقال سعود عبد الحميد: "من سيصل للمباراة النهائية راح نكرمه"، فى إشارة إلى أن زعيم قادرا على تجاوز عقبتي الأهلى وريال مدريد، وأن الفريق السعودي لا يكترث بتاريخ كلا الفريقين فى المواجهة القادمة.



الهلال يضمن تحقيق فضية المونديال

وعقب صعود الهلال لنهائي المونديال ضمن الفريق تحقيقه للمركز الثاني للمرة الأولي فى تاريخه، حيث فى حالة خسارة الفريق السعودي للمباراة النهائية سيحصل على 4 مليون دولار والميدلية الفضية، فى حين سيحصل صاحب اللقب والميدلية الذهبية على 5 مليون دولار.



موعد نهائي كأس العالم للأندية

ومن المقرر أن يلاقي الهلال الفائز من مباراة الأهلى وريال مدريد، فى نهائي كأس العالم للأندية، على أن تقام المباراة يوم السبت القادم فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.