شكرا لقرائتكم انطلاق الجسر الجوي السعودي لإغاثة متضرري زلزال تركيا وسوريا خلال ساعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قال متحدث مركز الملك سلمان للإغاثة د. سامر الجطيلي: إنه بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، ستنطلق خلال ساعات المرحلة الأولى من طائرات الجسر الجوي السعودي محملة بالمساعدات الإنسانية العاجلة للأشقاء في سوريا وتركيا.

بداية الانطلاق

وأوضح الجطيلي خلال مداخلة له مع برنامج “هنا الرياض” على “قناة الإخبارية”، أن الحملة الشعبية لتقديم المساعدات الإغاثية ستنطلق في الساعة الواحدة ظهر الغد، لمد يد العون والمساعدة لمتضرري الزلزال بحضور مستشار الديوان الملكي والمشرف العام على مركز الملك سلمان الإغاثي وتغطية إعلامية كبيرة، وعلى من يرغب في التبرع استخدام منصة “ساهم”، وهي المنصة الرسمية لاستقبال التبرعات تحت مظلة الملك سلمان.

المرحلة الأولى للإغاثة

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من المساعدات ستركز على تقديم الاحتياجات الأساسية في مرحلة الإغاثة العاجلة والمتلخصة في عمليات الإنقاذ ومن ثم احتياجات المتضررين في قطاعي الغذاء والإيواء، سواء من خلال توفير المخيمات والملابس خاصة خلال فترة البرد القارس، فضلًا عن توفير الأدوية والمستلزمات الطبية لدعم ومساعدة المصابين المتضررين جراء الزلزال.