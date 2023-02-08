شكرا لقرائتكم الداخلية تستعرض خدماتها وإنجازاتها عبر أبشر في ليب 23 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تشارك وزارة الداخلية في معرض السعودية الرقمية في مؤتمر ليب23 وتستعرض أبرز خدماتها الإلكترونية من خلال منصة أبشر، التي تقدم أسهل وأسرع الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمقيمين والزوّار عبر أكثر من 350 خدمة.

التفاصيل

وتستعرض منصة أبشر خلال مشاركتها العمليات التي نفّذتها خلال عام 2022م، وتجاوزت أكثر من 128 مليون عملية بمعدل نمو أكثر من 51% تضمّنت أكثر من 38 مليون عملية مؤتمتة دون زيارة ويتم تنفيذها فوريًا بمعدل نمو وصل إلى 13% مقارنة بعام 2021، أبرزها تنفيذ 1,116,999 عملية إصدار وتجديد الجواز السعودي، و6,794,934 عملية إصدار وتجديد الإقامة، وتقديم 402,343 طلب تقرير مقيم، وتجديد 947,324 رخصة سياقة، وتجديد 1,205,117 رخصة سير مركبة، وإجراء 130,439 مبايعة مركبات، و1,078,666 عملية تحقق من صلاحية الهوية، وتجديد 141,080 بطاقة هوية وطنية إلكترونيًا، وإصدار 118,095 سجل أسرة، كما تم إجراء 2,572,526 عملية طلب توصيل بالبريد، و70,478 عملية استفسار عام عن البصمة.

وتقدم “أبشر” العديد من الخدمات الإلكترونية لقطاعات الأفراد والأعمال والحكومي، أبرزها: إصدار بدل فاقد وتجديد بطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًا، وإصدار وتجديد الجواز السعودي ومبايعة المركبات إلكترونيًا ومزاد اللوحات الإلكتروني والوثائق الرقمية والتحقق منها، وإسقاط المركبات وتسجيل المواليد للمواطنين والمقيمين، عن طريق تمكين الذكاء الاصطناعي من أتمتة عدد من الإجراءات وخدمة المستفيدين بموثوقية وأمان متقدم في تطبيقات أبشر على الأجهزة الذكية.