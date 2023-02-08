السعودية اليوم / أستراليا ترسل فرق بحث وإنقاذ إلى تركيا



كانبيرا 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واس

اعلن رئيس الوزراء الاسترالي أنتوني ألبانيزي في بيان صادر عن مكتبه ان الحكومة الاسترالية سترسل فرق بحث وإنقاذ تتألف من 72 شخصًا إلى تركيا لمساعدة السلطات المحلية في عمليات الاغاثة والانقاذ عقب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد.

وقال البيان انه يتوقع وصول هذا الفريق الاسترالي الى تركيا بحلول نهاية الأسبوع الجاري.

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