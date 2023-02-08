شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من مدرب فلامنجو عقب الهزيمة أمام الهلال السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام فيتور بيريرا المدير الفني لفريق فلامنجو، بالتعليق على هزيمة فريقه أمام نظيره الهلال، في بطولة كأس العالم للأندية.

ونجح الهلال السعودي من الفوز أمام نظيره فلامنجو، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن مؤتمر نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وينتظر الهلال السعودي، الفائز من مباراة ريال مدريد أمام نظيره النادي الأهلي المصري، لمواجهته في نهائي كأس العالم للأندية.

وعلق بيريرا عقب اللقاء: سأقول رأيي الشخصي، لقد استعدينا جيدًا لهذا الخصم ودرسناه، ولكن ما لم نستعد له هو حكم لم يكن علىمستوى المنافسة، كان تحكيمًا استفزازيًا.

وتابع: لولا شخصية الفريق، لكنا تعرضنا للمزيد من الطرد في صفوفنا بسبب الطريقة التي سارت بها المباراة.

وأردف: كان هناك قدر كبير من التساهل مع التوقفات، الواحدة تلو الأخرى، في الشوط الأول ما أتذكره هو وصول الخصم إلى مرمانامرتين، وكليهما من ركلتي جزاء، كنا أقوى عندما كنا 11 لاعبًا، ولكننا لم نتمكن من ترجمة ذلك إلى أهداف.

وأتم: في الشوط الثاني مع لاعب أقل، كان من الصعب اللعب، لن أتحدث أكثر عن التحكيم، ولكن كثرة البطاقات الصفراء للاعبينا الأساسيين أعاقت لعبنا كثيرًا.