شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق مثير من حارس الهلال عقب التأهل لنهائي كأس العالم للأندية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام عبد لله المعيوف حارس مرمى فريق الهلال السعودي، بالتعليق على تأهل الفريق لنهائي كأس العالم للأندية.

ونجح الهلال السعودي من الفوز أمام نظيره فلامنجو، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن مؤتمر نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وينتظر الهلال السعودي، الفائز من مباراة ريال مدريد أمام نظيره النادي الأهلي المصري، لمواجهته في نهائي كأس العالم للأندية.

وتحدث المعيوف عقب اللقاء: أحب الأهلي المصري وأتمنى تأهلهم وملاقاتهم في النهائي.

وأتم: منذ أول دقيقة لآخر دقيقة في مباراة فلامينجو كان هناك حالة من التركيز العالي من اللاعبين، وأظهرنا الصورة التي نريدها.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره ريال مدريد، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس العالم للأندية.