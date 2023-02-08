شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق ناري من الدوسري عقب تاهل الهلال السعودي لنهائي كأس العالم للأندية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام سالم الدوسري لاعب الهلال، بالتعليق على فوز الفريق أمام نظيره فلامنجو، والتأهل لنهائي كأس العالم للأندية.

ونجح الهلال السعودي من الفوز أمام نظيره فلامنجو، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن مؤتمر نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وينتظر الهلال السعودي، الفائز من مباراة ريال مدريد أمام نظيره النادي الأهلي المصري، لمواجهته في نهائي كأس العالم للأندية.

وتحدث الدوسري خلال تصريحات تليفزيونية: ألف مبروك للشعب السعودي، نحن نمثل السعودية بالكامل وشرفناها أفضل تشريف وأخذناثأرنا بأيدينا.

وتابع: لم نأت هنا للمشاركة أو اللعب على الثالث والرابع، الهلال دائمًا يلعب بطموحات عالية ونعد الجماهير بألا نفرط في النهائي ونعودبالكأس.

وأتم: صحيح أن نظام بطولة كأس العالم للأندية لا يوجد به تكافؤ فرص، ولكننا نلعب دائمًا تحت ضغط مثلما رأينا استمعتنا وفزنا.