3 مناطق تسجل 54 ألف بلاغ أمني يوميا - #عاجل

تلقى المركز الوطني للعمليات الأمنية خلال الأشهر الستة الماضية 9.843.042 مليون مكالمة بمناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية، بواقع 1.640.507 مليون مكالمة في الشهر، و54684 ألف مكالمة يوميًا.

تصدرت الرياض أكثر المناطق تلقيًا للبلاغات الأمنية بواقع 845427 مكالمة خلال محرم، ثم مكة المكرمة (719740 مكالمة)، وفي صفر، تلقت الرياض 924228 مكالمة ومكة المكرمة 714827 مكالمة والمنطقة الشرقية 226726 مكالمة.

مكالمات بالمناطق

* ربيع الأول

الرياض

870450

مكة المكرمة

661579

الشرقية 432372

*ربيع الآخرة

الرياض

885238

مكة المكرمة

796650

الشرقية

441682

*ربيع الأول

الرياض

870450

مكة المكرمة

661579

الشرقية

432372

* جمادى الأولى

الرياض

871094

مكة المكرمة

770912

الشرقية 433581

* جمادى الآخرة

الرياض

907641

مكة المكرمة

868245

الشرقية

440006