تصدرت الرياض أكثر المناطق تلقيًا للبلاغات الأمنية بواقع 845427 مكالمة خلال محرم، ثم مكة المكرمة (719740 مكالمة)، وفي صفر، تلقت الرياض 924228 مكالمة ومكة المكرمة 714827 مكالمة والمنطقة الشرقية 226726 مكالمة.
مكالمات بالمناطق
* ربيع الأول
الرياض
870450
مكة المكرمة
661579
الشرقية 432372
*ربيع الآخرة
الرياض
885238
مكة المكرمة
796650
الشرقية
441682
*ربيع الأول
الرياض
870450
مكة المكرمة
661579
الشرقية
432372
* جمادى الأولى
الرياض
871094
مكة المكرمة
770912
الشرقية 433581
* جمادى الآخرة
الرياض
907641
مكة المكرمة
868245
الشرقية
440006
كانت هذه تفاصيل خبر 3 مناطق تسجل 54 ألف بلاغ أمني يوميا - #عاجل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.