السعودية اليوم / "الهلال الأحمر" يباشر 4565 حالة إسعافية بمنطقة عسير خلال الشهر الماضي



أبها 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واس

‫ تلقَّت عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير خلال شهر يناير الماضي (4565) بلاغاً، نتج عنها مباشرة ( 4004) حالات إسعافية بفرقها الطبية والإسعافية والاستجابة النوعية.

وأوضح مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة محمد عبدالله الشهري، أن عدد الحالات الإسعافية التي نقلت إلى المنشأت الطبية بالمنطقة بلغت (2825)حالة.

وأفاد الشهري أن الهيئة قدمت برامج تدريبية وتوعوية بلغت (33 )برنامجاً و (67 )مبادرة تطوعية متنوعة، استفاد منها (5000 )مستفيدٍ ومستفيدةٍ، وتنوعت بين تغطيات إسعافية ومشاركة للفرق الطبية والإسعافية بالمنطقة ومبادرات تخدم المجتمع التي من شأنها تعزيز

// انتهى //

23:15ت م

0256



أبها 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واس‫ تلقَّت عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير خلال شهر يناير الماضي (4565) بلاغاً، نتج عنها مباشرة ( 4004) حالات إسعافية بفرقها الطبية والإسعافية والاستجابة النوعية.وأوضح مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة محمد عبدالله الشهري، أن عدد الحالات الإسعافية التي نقلت إلى المنشأت الطبية بالمنطقة بلغت (2825)حالة.وأفاد الشهري أن الهيئة قدمت برامج تدريبية وتوعوية بلغت (33 )برنامجاً و (67 )مبادرة تطوعية متنوعة، استفاد منها (5000 )مستفيدٍ ومستفيدةٍ، وتنوعت بين تغطيات إسعافية ومشاركة للفرق الطبية والإسعافية بالمنطقة ومبادرات تخدم المجتمع التي من شأنها تعزيز الرياضة والمشي، وتعلُّم المهارات الإسعافية وغيرها.// انتهى //23:15ت م0256

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.