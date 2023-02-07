الحوثي يلوح بمنع عمل النساء

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وقالت رسالة موجهة من موظفات حكوميات في مناطق سيطرة الحوثي، إلى رئيس الحكومة الحوثية غير المعترف بها عبدالعزيز بن حبتور، إن هناك توجها لدى ميليشيات الحوثي لفصل النساء من أعمالهن في الجهاز الحكومي.وشاركت في الرسالة 26 امرأة، معظمهن يعملن في مناصب كبيرة في حكومة الحوثي، والمؤسسات الرسمية في صنعاء والمحافظات الأخرى.
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