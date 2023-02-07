شكرا لقرائتكم خبر الحوثي يلوح بمنع عمل النساء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مع تواصل قمع النساء تزايدت مخاوف اليمنيات في منطقة سيطرة الحوثي من صدور قرارات في الأيام المقبلة تمنعهن من العمل الحكومي، واستبدالهن بزينبيات مواليات للحوثي، بحجة عدم الاختلاط والحشمة، على طريقة حركة طالبان.

وقالت رسالة موجهة من موظفات حكوميات في مناطق سيطرة الحوثي، إلى رئيس الحكومة الحوثية غير المعترف بها عبدالعزيز بن حبتور، إن هناك توجها لدى ميليشيات الحوثي لفصل النساء من أعمالهن في الجهاز الحكومي.

وشاركت في الرسالة 26 امرأة، معظمهن يعملن في مناصب كبيرة في حكومة الحوثي، والمؤسسات الرسمية في صنعاء والمحافظات الأخرى.

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