شكرا لقرائتكم خبر تفعيل مشروع «قدوتنا»بـ3 لغات لقاصدات الحرم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فعلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في الإدارة العامة للغات والترجمة النسائية، مشروع (قُدْوَتُنَا) بـ3 لغات.

وأوضحت مديرة الإدارة العامة للغات والترجمة النسائية شذى الأنصاري، أن المشروع يستهدف قاصدات المسجد الحرام عبر مسارات تهدف إلى بيان أن رضا الله ـ عز وجل ـ ينال خلال تعظيم سنة رسوله والتأسي بها.

ويتضمن المسار الأول منصة تفاعلية تحوي التعريف بالرسول (اسمه، مولده، مآثره، شمائله المحمدية)، والتعريف بأمهات المؤمنين (القدوة الحسنة)، وأرقام إجابة السائلين. أما الثاني فهو (سنن) لتذكير القاصدات غير المتحدثات باللغة العربيةبإحياء السنن.

مشروع قدوتنا

