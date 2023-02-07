التعامل بجدية طوق نجاة للمكتئبين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شدد مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض على ضرورة التعامل مع الإصابة بالاكتئاب بجدية كبيرة، داعيا من ظهرت عليه أعراض هذا الاضطراب باستمرار أن يتوجه إلى المراكز المختصة، لمساعدته في التخلص من آثاره التي قد يصل إليها في نهاية المطاف، والتي قد تجعله كارها للحياة ويرى في الموت الخلاص من آلامه. وأوضح استشاري الطب النفسي بالمجمع، الدكتور عبدالإله العصيمي، أن مرض الاكتئاب يهجم على الشخص ويجعله يفكر في كل ما هو سيئ، سواء فيما يخصه أو يخص المحيطين به، كما يجعله يركز على الفشل ويلوم نفسه، ويتحسر دائما على الماضي. لقراءة المزيد لقراءة المزيد

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