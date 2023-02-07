الموافقة على قرارات اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر عرقة بالرياض أمس، على قرارات وتكليفات اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، المتخذة في شأن المؤشرات والمستهدفات الناتجة عن ورشة عمل مراجعة المخرجات الوطنية. وفسر المجلس عبارة «الإحياء المعتبر» بعمارة الأرض المنفكة عن الاختصاصات والملكيات العامة والخاصة، سواء ببنائها أو زراعتها بعد إحرازها إحرازا كاملا حسبما تقرر شرعا ونظاما. كما وافق على تعديل الفقرة الـ4 من المادة السابعة من تنظيم المركز السعودي للاعتماد، لتصبح بالنص الآتي: «إقرار الهيكل والدليل التنظيمي للمركز». كما وافق على تعديل الفقرة الـ4 من المادة السابعة من تنظيم المركز السعودي للاعتماد، لتصبح بالنص الآتي: «إقرار الهيكل والدليل التنظيمي للمركز». لقراءة المزيد من الموافقات





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